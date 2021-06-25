Ahlat'ta kamu personellerine “Afet Bilinci” eğitimi

Deprem başta olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak; afetlerin öncesi ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitim, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda verildi. AFAD Eğitim Uzmanı Engin Eribol tarafından verilen eğitimde; kamu personellerine temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar, yangın, tahliye, ilk yardım, psikolojik ilk yardım, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), Afete Hazır Türkiye İzleme ve Değerlendirme Sistemi (AHATES) ve eğitmen becerileri ve sunum teknikleri gibi başlıca konularda eğitimler verildi. Eğitimde, afet bilincinin önemi ve gerekliliğine vurgu yapan Eribol, “2021 yılı afet eğitim yılı programları çerçevesinde Bitlis il genelinde şu ana kadar 55 bin kişiye eğitim verdik. Eğitimlerimiz devam ediyor. Yılsonuna kadar 150 bin kişiye eğitim vermeyi planlıyoruz. Ülkemiz özellikle bir deprem coğrafyasında. Depremle yaşamayı öğrenmeli ve bu bilinci yaşatmalıyız” dedi.