Ahlat'ta kar tatili

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar yarım tatil edildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereğince,olumsuz hava kosulları gün içinde devam edeceğinden 10. 02.2022 Perşembe günü öğleden sonra (yarım gün)ilk ve orta dereceli okullar,özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve Halk Eğitim Merkezi tatil edilmiştir” denildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.