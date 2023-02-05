Ahlat'ta kar tatili

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ile ilçeye bağlı belde ve köylerde, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarımızda 6 Şubat 2023 pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personellerimiz de idari izinlidir. Kamuoyuna ve saygıdeğer velilerimize önemle duyurulur” denildi.