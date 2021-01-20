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Ahlat'ta kar ve tipi esareti

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, köy yollarının tamamı ise ulaşıma kapandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, köy yollarının tamamı ise ulaşıma kapandı.


Ahlat'ta 3 gündür yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Ahlat ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti. Yoğun kar yağışı ve tipinin yaşandığı ilçede kara saplanan araçlar da vatandaşların yardımıyla çıkarılıyor.


Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 26 köy yolunun tamamının ulaşıma kapandığını bildirdi. Gündoğan, kar yağışının hafiflemesiyle birlikte kapalı köy yollarının ulaşıma açılacağını söyledi. Esnaf Murat Babahan ise karın bereketiyle geldiğini belirterek, “Yağmaz yağmaz dedik ama sonunda iyi yağdı. Kar berekettir, kuraklığın çaresidir” dedi.


Kamuran Doğan isimli vatandaş da, kar ve fırtınanın etkili olduğunu söyleyerek, “Bu sene dediler ki kuraklık var ama Cenab-ı Allah öyle bir kar yağdırdı ki hepimiz mahsur kalmışız, yollar kapalıdır. Gerçekten bu kar yağışına çok sevindik, bu bir nimettir” diye konuştu.


Belediye ekipleri ilçe merkezinde, karayolları çalışanları ise ana yollarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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