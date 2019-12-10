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Ahlat'ta kar yağışı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.


Havanın mevsim normallerinde seyrettiği Ahlat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar olurken, Ahlat Belediyesi şehir merkezi ve mahallelerde, karayolları da ana yollarda kar temizleme çalışması başlattı.


Ahlatlı vatandaşlar, yağan karın artık kalıcı olduğunu, beyaz örtünün 5 ay kadar süreceğini söylediler.


Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri de, köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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