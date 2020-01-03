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Ahlat'ta kar yağışı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 11 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 11 köy yolu da ulaşıma kapandı.


Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Ahlat'ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçe merkezinde 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde yarım metreyi geçti. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 11 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Gündoğan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.


Belediye ekipleri ilçe merkezinde, karayolları ekipleri de ana yollarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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