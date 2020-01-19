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Ahlat'ta kar yağışı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.


Bölgede 2 gündür etkili olan kar yağışı, Ahlat'ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçede bir haftadır etkisini sürdüren dondurucu soğuklar dan sonra kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı bazı uzak köy yollarının ulaşıma kapandığını ekiplerin müdahalesiyle kapalı köy yollarının bulunmadığını söyledi. Belediye ekipleri ilçe merkezinde, karayolları ekipleri de ana yollarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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