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Ahlat'ta " Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği

Bitlis’in Ahlat ilçesinde "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla açılan stantta, öğrencilere ve vatandaşlara bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla açılan stantta, öğrencilere ve vatandaşlara bilgilendirici materyaller dağıtıldı.


Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Ahlat Jandarma Trafik Komutanlığı ile Ahlat Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından ilçede bulunan bir alışveriş merkezinde stant kuruldu. Standı ziyaret eden öğrencilere trafik hakkında eğitici bilgiler veren trafik memurları, öğrencilere eğitici ve bilgilendirici çeşitli hediyeler verdi.


Çekilen hatıra fotoğrafı ile birlikte öğrenciler ziyaretlerini sonlandırdı.

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