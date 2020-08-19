Ahlat'ta korona virüs denetimi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde geniş kapsamlı korona virüs denetimi yapıldı.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın da katıldığı denetimlerde korona virüs salgınının sağlık ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amaçlanıyor. Uygulama esnasında denetlenen iş yerlerinde vatandaşlara ‘Güvenli alan' sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ile bilgilendirilmeler yapılarak özelikle hayati önem arz eden maske, mesafe ve temizlik konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu. Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin önemine değinen Kaymakam Erat, özelikle toplu yerlerde riskin daha fazla olduğunu belirterek vatandaşları kurallar konusunda bilgilendirdi. Denetimlere Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, bazı kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile ilgili birimler katıldı.