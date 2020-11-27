Ahlat'ta korona virüs denetimi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla korona virüs tedbirlerinin denetlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ahlat'ta yapılan denetime katılan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, esnaf ve vatandaşlardan maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Kaymakam Dağ'a, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar ve bazı muhtarlar eşlik etti.