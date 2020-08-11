Ahlat'ta korona virüs tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde geniş kapsamlı denetimler sürüyor.

İlçede 55 kişiden oluşan Salgın Denetim Merkezi ekibi, 10 grup halinde tüm yaşam alanlarını kapsayacak yerlerde korona virüs denetimleri yapıyor. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın da katıldığı denetimlerde korona virüs salgınının sağlık ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amaçlanıyor. Uygulama esnasında denetlenen iş yerlerinde vatandaşlara "Güvenli Alan" sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ile bilgilendirilmeler yapılarak, özellikle hayati önem arz eden maske, mesafe ve temizlik konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde uyarılar yapıldı.

Denetimlere katılan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, denetim yaptıkları ve ziyaret ettikleri esnafa maske kullanımı, mesafe ve hijyen kurallarına uyma uyarılarında bulundu.

Yapılan denetimlerde Kaymakam Erat'a, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Sağlık Müdürü Dr. Nedim Bedir, İl Genel Meclis Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ve ilgili birimler eşlik etti.