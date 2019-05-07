Ahlat'ta ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' sona erdi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Memur-Sen İlçe Temsilciliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' sona erdi.

Bu yıl Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen turnuvaya 30 takım katılırken, müsabakalar oldukça heyecanlı geçti. Eleme usulü oynanan müsabakalarda Ovakışla Cumhuriyet İlköğretim Okulu finalde Erzen Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini yenerek şampiyon oldu. Oldukça çekişmeli geçen final maçının ardından kısa bir açıklama yapan Ahlat Memur-Sen İlçe Temsilcisi Orhan Hamitoğlu, turnuvanın son derece güzel bir ortamda gerçekleştiğini ve bugün final maçıyla sonlandığını belirterek, "Düzenlemiş olduğumuz turnuvaya ilçemizden 30 takım katıldı. Maçlar gayet güzel ve heyecanlı anlara sahne oldu. Bugün ise final maçını hep birlikte izledik. Katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca final maçında oldukça iyi mücadele eden 2 takımı da başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.

Final maçını Memur-Sen Bitlis İl Temsilcisi Cabir Durak, bazı kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.