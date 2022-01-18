Ahlat'ta kütüphane açılışı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi kapsamında Kanuni İlkokulunda tamamlanan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Ahlat'ta yeni bir okul kütüphanesi daha açıldı. İlçede eğitim öğretim veren Kanuni İlkokulunda yeni kurulan kütüphane; Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden'in de katılımıyla açıldı. Açılışın ardından kütüphaneyi gezerek okul müdüründen bilgi alan Kaymakam Dağ, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrencilerle de bir süre sohbet ederek kitap okuyan Kaymakam Dağ, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Öğrenci velilerinin de katılımıyla açılışı gerçekleştiren kütüphanede, öğrenci ve veliler birlikte kitap okudu.