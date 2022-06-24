Ahlat'ta “Lezzet ve El Sanatları Festivali” düzenlenecek

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanlığı tarafından “Kültürel Etkileşim ve Uluslararası Yemekler” ile “Zanaatkar Eller Ahlat'ta” projeleri bünyesinde 25-27 Haziran'da çeşitli etkinlik ve yarışmalar düzenlenecek.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat 1071 Millet Bahçesinde cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak olan etkinliklere tüm vatandaşları davet etti. Başkan Çoban, “Bu cumartesi günü başlayacak olan festivalimizde hem lezzetin ustaları bir araya gelecek hem de el sanatkârlarımız buluşacak. Aslında festivalimiz müthiş bir kültür buluşmasını da sağlayacak. Böylece hem ilçemizdeki sanatkârlarımız ve lezzet ustalarımız hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen şefler ve zanaatkârlar bir araya gelmiş olacak. Bir taraftan kalkınma çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan bu tür kültürel etkinlikleri ise ihmal etmiyoruz. 3 gün boyunca 1071 etkinlik alanımız çok renkli gösterilere ve yarışmalar sahne olacak. Etkinliklerimize tüm halkımız ve bölgemiz davetlidir” dedi.