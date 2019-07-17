Ahlat'ta Malazgirt Zaferi hazırlıkları

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Çarho mevkiinde bulunan 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi kutlama alanında çevre düzenleme ve dere ıslah çalışmaları başlatıldı.

Ahlat Belediyesi ve DSİ 17. Bölge Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar kapsamında mayıs ayı başında yaşanan sel sonucu tahrip olan kutlama alanında ve Çarho Deresi'nde ıslah çalışmaları başladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç ve Ahlat Belediye Başkanı Abdülalim Mümtaz Çoban, DSİ yetkililerinden bilgi aldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çoban, “Burada DSİ ile birlikte ciddi bir faaliyet başlattık. Yakın tarihte burada dere ıslahıyla ilgili bir sorun ve afet yaşamıştık. Bunu ortadan kaldırmak için ortaya koyduğumuz proje ile Allah nasip ederse 1071 Ahlat-Malazgirt kutlama programının hazırlıklarının tamamına başlamış oluyoruz. Bu yıl bir daha gözden geçirmek üzere çalışmalarımız sadece dere ıslahıyla değil aynı zamanda Okçular Vakfımızla yaptığımız çalışmalarla alan üzerinde devam ediyor. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızı da, yine devletimizin üst protokolünü de ağırlayacağız. En önemlisi vatandaşımızı da burada ağırlayacağız. Kısacası akın akın insanlarımızın bu yıl buraya teşrif edeceklerini biliyoruz. Biz burada 1071 ruhunun yeniden canlanacağını biliyoruz. Burada gördüğünüz gibi Okçular Vakfımız, bakanlıklarımız, valiliğimiz elbirliği ile büyük bir azim ve gayretle çalışıyoruz. Kısacası insanımızın huzuru ve mutluluğu için elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Bu vesileyle de Çarho Deresi'nde yıllardır özlenen ve beklenen bir dere ıslahı vardı. Biz de bu dere ıslahını kaya tahkimatıyla gerçekleştireceğiz. Derenin doğallığını bozmadan güzelliğini de koruyarak, beton çalışmalarından ziyade orijinal olması gereken şekliyle gerçekleştireceğiz. Burada gayret gösteren bütün arkadaşlara, DSİ İl Müdürlüğü, bölge müdürlüğü ve genel müdürlüğümüze, bakanlıklarımıza ve valiliğimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç ise Ahlat'ın Türkiye'nin gözbebeği olduğunu ifade etti. Kılıç, “Burada yapılan çalışma iki türlü. Birini DSİ yürütüyor, sağ olsunlar güzel çalışma yürütüyorlar. Burası da bunu hak etmektedir, çünkü küçük ölçekte Bitlisimizin, büyük ölçekte Ahlat Türkiyemizin göz bebeği, medeniyetin beşiği bir yer. Buranın her daim canlı tutulması, ülkemizin önüne serilmesi, vatandaşlarımızın buradan haberdar olup burayı ziyaret edip, buradan kopuk olmadan yetişmesi gerekiyor. Çünkü kökümüz buralara dayanmaktadır. Bu manada buradaki alanı düzenleyen, bu şenliği hayata geçiren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu Ahlatımız için ve ülkemiz için gerekli olan bir organizasyondu ve bunu hayata geçirdiler. İnşallah bu sene ve ileriki senelerde bu güzellik büyüyerek devam edecek ve ülkemize mal olacak. Çünkü uzun zaman birçok değerimizden uzak yaşadık, artık o uzaklığı yakın hale getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.