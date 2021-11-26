Ahlat'ta ‘Marka Şehir Ahlat' projesi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ‘Marka Şehir Ahlat' projesi üst kurul istişare toplantısı düzenlendi.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığındaki toplantıda projenin ilk ayağı olan logo ve slogan tanıtımı yapılarak görüşler alındı ve izlenecek yol haritası, kısa, orta ve uzun vadedeki hedefler, marka stratejileri hakkında sunum yapıldı. Ayrıca sahip olduğu kültürel ve tarihi değerleriyle önemli turizm potansiyeline sahip olan Ahlat ilçesinin marka değeri taşıyan özelliklerinin ön plana çıkarılarak turizmden istenilen payı elde etmesi, marka şehir modeli ile Ahlat'ın rekabetçi bir konum elde etmesi ve sahip olduğu özellikler ile dünya genelinde marka şehir olarak konumlanabilmesi için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, Bitlis Eren Üniversitesi akademisyenleri, DAKA Bitlis İl Temsilcisi, Kaymakamlık Proje Bürosu ekibi ve ilgili kurum amirleri katıldı.