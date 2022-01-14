Ahlat'ta ‘Marka Şehir' projesi hayata geçiyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hayata geçirilen “Marka Kent Ahlat” projesi kapsamında işletmelerde markalaştırma sürecine başlandı.

Cittaslow (Sakin Şehir) statüsüne sahip olan Ahlat'ta markalaştırma çalışmaları kapsamında başlatılan, Ahlat Kaymakamlığı başkanlığında yürütülen Ahlat Belediyesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, ilgili kurum ve STK'lar tarafından yürütülen “Marka Kent Ahlat” projesi kapsamında işletmelere ait başlatılan ‘Marka Kent Üyelik' çalışmaları başladı.

“Marka Kent Ahlat” Projesi kapsamında kriterler yerine getiren işletmeleri ziyaret eden Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, güvenli işletme belgesini işletme sahibine takdim ettiler. Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, ‘Marka Şehir Ahlat' yol haritası kapsamında işletmeleri turizm sezonuna hazırladıklarını belirterek, işletmeler tarafından ilgi gören proje kapsamında önümüzdeki günlerde şartları yerine getiren yeni işletmelere marka kent üyelik sertifikalarını vereceklerini ve bundan sonrada ilgili işletmelerin denetimlerinin süreceğini belirtti.

Proje kapsamında görsel (personel kıyafetleri, tek tip masa, sandalye, tabak, çatal-kaşık, masa örtüleri), temizlik, hijyen, hizmet kalitesi ve benzeri konularda belirlenen kriterleri yerine getiren işletmelere marka kent üyelik sertifikası veriliyor. Ahlat Belediyesi Mobil Ahlat uygulamasında da bu işletmelere yer verilecek. Marka kent üyelik işlemleri devam etmekte olup üye olmak isteyen işletmelerin kriter değerlendirmelerinden sonra uygun olanlara sertifikaları verilecek.