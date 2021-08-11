Ahlat'ta “Maviden Yeşile 1071'den 2023'e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları Projesi” hayata geçirildi

BİTLİS(İHA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde “Maviden Yeşile 1071'den 2023'e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları Projesi” hayata geçirildi.

Ahlat Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Ahlat Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Derneği İşbirliği ile hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı GPDP 2020/1 kapsamında desteklenen “Maviden Yeşile 1071'den 2023'e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları Projesi” Bitlis'in Ahlat ilçesinde uygulamaya koyuldu. Proje kapsamında Mutki ve Ahlat ilçelerinden katılım gösteren yaklaşık 40 gence Ahlat sahilinde kano eğitimi verildi. Kano eğitimlerine süreç boyunca başta Ahlat ilçesi olmak üzere Bitlis genelinde 700'e yakın genç, okçuluk eğitimlerine yaklaşık 2 bin 500 genç, izcilik ve kamp eğitimlerine 60 genç, diğer faaliyetlere yaklaşık bin genç katılım gösterdi. Ahlat Gençlik Merkezinin düzenlemiş olduğu proje kapsamında kano, geleneksel okçuluk, izcilik, fotoğrafçılık, ilk yardım eğitiminin yanı sıra doğa turları, foto safari, kültürel ve tarihi geziler, okçuluk şöleni, bisiklet turları, çadır kampları, kano yarışları gibi etkinlikler de gençlerimizin yoğun ilgisi ile yapılmaya devam ediyor. Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez, Ahlat ilçesinde Aralık ayına kadar devam edecek olan eğitimlere tüm Bitlisli gençleri beklediğini belirtti.