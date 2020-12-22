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Ahlat'ta mevsimin ilk karı yağdı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.


Havanın mevsim normallerinde seyrettiği Ahlat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte ilçede güzel görüntüler oluşmaya başladı. İlçedeki vatandaşlardan Senadin Bahadur, güne karla uyandıklarını belirterek, "Bugün Ahlat'ta mevsimin ilk karı yağdı. Gördüğünüz gibi çok güzel kar yağıyor. Çok sevinçliyiz, karı çok sevdik. Güzelce yağıyor” dedi.

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