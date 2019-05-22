Ahlat'ta “Müzeler Günü” kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, "Müzeler Günü" nedeniyle bir program düzenledi.

İlçe Müze Müdürlüğü tarafından Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Ahlat Müze Müdür Vekili Mikail Ercek, kültürel miras zenginliği açısından dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olduğumuzu belirterek, "Ülkemizin hemen hemen her ilinde farklı uygarlıklara ait kültürel miraslar yer alıyor. Ancak ilçemizde bulunan kültür mirasları, yakın tarihimizi belgeleme noktasında müstesna bir yere sahiptir. Peki nedir kültürel miras? Neyi ifade eder? Önemi nedir? Kültürel miras, dünyamızda insanlık tarihi boyunca hayat sürmüş uygarlıkların, zamanın olanca yıpratıcılığına ve tahrip ediciliğine rağmen bizlere kadar ulaşmış maddi ve manevi değerleri ifade eder. Bu değerlerin oluşturduğu kültür hazineler; geçmişte yaşamış medeniyetlerin yaşantıları, inançları, gelenek ve görenekleri, sosyoekonomik gibi muhtelif konular hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlamaktadır. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez anlayışından hareketle insanoğlu her zaman geçmişini öğrenme eğiliminde olmuş ve bu yönde çaba sarf etmiştir. Bu bağlamda insanlar, gerek kendine yakın kültürlere, gerekse farklı kültürlere duydukları merak ve ilgi, onların belirli mesafeleri göze alarak bu tür kültür varlıklarının olduğu bölgelere seyahat etmelerine zemin hazırlamıştır. Uygarlıkların miras olarak bıraktıkları eserler, özgün ve estetik yönleriyle günümüz insanlarının ilgisini çekmiş; tarihe, kültüre meraklı ziyaretçiler için cezbedici olmuştur. Kültür zenginliği ve çeşitliliği bakımından açık hava müzesi niteliğinde olan ülkemiz, bu bağlamda farklı kültürlere meraklı ziyaretçilerin ilgiyle ve beğeniyle gezdiği ve unutulmaz hatıralar elde ettiği dünyanın sayılı turistik alanlarının başında gelir. İlçemiz, derin tarihsel bağları olan ve pek çok medeniyetin yaşayıp unutulmaz izler bıraktığı önemli bir yerdir. Bu bağlamda ilçemizde kültür turizmi açısından ele alınabilecek birçok kültürel miras bulunmaktadır. Nitekim ilçemiz, bünyesinde barındıran birçok kümbet, türbe, hamam, zaviye, bezirhane, çeşme, kale, mezarlık, cami, sivil konut, arkeolojik alan, akıt ve mağaralar gibi tarihi yapılarıyla adeta açık hava müzesi niteliğindedir. Böylesine zengin ve ilgi çekici kültür varlığına sahip olan ilçemizde, sürdürülebilir bir şekilde kültür turizmini geliştirmek, zengin kültürel miras unsurlarımızın turizme kazandırmak büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda başta turistik altyapı olanaklarının iyileştirilmesi, turistik çekiciliklere erişim sağlamak için ulaştırma imkânlarının ve konaklama faaliyetlerinin geliştirilmesi, markalaşma ve etkin tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen ve kayıt altına alınan toplamda 108 bin 813 kültür mirası bulunmaktadır. Bu taşınmaz kültür varlıklarının 642 tanesi ilimizde bulunmaktadır. 642 taşınmazın 123'ü de ilçemiz sınırları dâhilinde bulunmaktadır. Ülkemizde ziyarete açık 197 müze ve 139 düzenlenmiş ören yeri bulunmaktadır. Ayrıca Bakanlığımız denetiminde faaliyet yürüten 258 de özel müze bulunmaktadır. Ülkelerimiz genelinde tüm müzelerimizin envanterine kayıtlı yaklaşık 3 milyon 500 bin adet korunması gerekli taşınır kültür varlığı bulunmaktadır. Bu taşınırların yaklaşık 6 bin 200 tanesi müzemiz envanterine kayıtlıdır. Bu eserlerin 844 tanesini de müzemizin teşhir salonlarında ziyaretçilerimizin beğenisine sunulmuştur” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Ahlat Müzesinde görevli arkeologlar ve sanat tarihçileri tarafından yapılan sunumlar ve arkeoloji tanıtım videosunun izletilmesinden sonra program sona erdi.

Düzenlenen programa Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, bazı kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.