Ahlat'ta Müzeler Günü kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 18 Mayıs Müzeler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Ahlat Müze Müdürlüğündeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, “Müzecilik işin özünde eseri bulmayı, bulduğunuz eseri güzelce toplamayı, metodolojik olarak tasniflemeyi, sonrasında sergileme ve muhafaza ederken de değerlendirmeyi gerektiriyor. Tabi bu işin bilimsel yöntemi. Bizde öyle değerli ve kıymetli bir ilçede yaşıyoruz ki açık hava müzesi gibi. Dolayısıyla gerçekten çok değerli bir ilçedeyiz. Müzelere ana bakış açımız sosyal ve kültürel olarak geçmişteki insanların neler yaptığını görüp, değerlendirerek günümüzde yaşatmak. Burada yaşayan her bir çocuğa müzemizi tek tek göstermek gerek. Şehrimizin çok ciddi anlamda sosyo-kültürel yapısını şuurlu bir şekilde anlatmak gerekiyor” dedi

Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek ise kutlama programına katılan herkese teşekkür ederek, geçmişten günümüze Türkiye müzeleri, Ahlat Müzesi ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ardından Müze Araştırmacısı Selami Reisoğlu tarafından Ahlat'ın kültürel miraslarının tanıtımıyla ilgili sunum yapıldı. Program slayt gösterilerinin ardından fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sürdü.

Daha sonra Kaymakam Bingöl ve beraberindekilerin, öğrencilerin müzecilik etkinlikleri çerçevesinde uygulamalı kazı çalışmaları, sikke basımı, kök boya baskı çalışmalarının gezilmesiyle sona erdi.

Programa Ahlat Cumhuriyet Savcısı Muhammet Talha Yılmaz, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar ve kurum amirleri katıldı.