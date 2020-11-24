Ahlat'ta ‘öğretmen hatıra ormanı' oluşturuldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında oluşturulan “Öğretmen Hatıra Ormanı” için fidanlar dikildi.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonla öğretmenler tarafından 500 fidan toprakla buluşturuldu. Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Malazgirt yolu üzerinde oluşturulan “Öğretmen Hatıra Ormanı”na her yıl 24 Kasım'da öğretmenler tarafından fidan dikilecek.

Öğretmen Hatıra Ormanına fidan diktikten sonra gazetecilere açıklama yapan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla aday öğretmenlerimiz tarafından 500 adet ağaç dikildi. İnşallah bunu önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz. Bölgemizde ciddi bir ağaçlandırma çalışması düşünüyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Emek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Selçuklu İlkokulunda görev yapan aday öğretmenlerden Rıdvan Arık ise “Selçuklu İlkokulunda aday öğretmenim. Bu yıl 24 Kasım'da öğretmenler için hatıra ormanı oluşturuldu. Bir öğretmenin en güzel mirasının şu dünyada bir dikili ağacının olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimiz aslında bizlerin birer dikili ağacıdır. Ama oluşturduğumuz hatıra ormanı ile bunu sembol haline getirmek istedik. Ahlat'a her yıl atanan öğretmenlerimiz buraya bir fidan diksin. Öğretmenler olarak ormanımızı ilçemizde oluşturmak istedik” diye konuştu.

Ağaç dikme etkinliğine Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Başsavcısı Metin Ertaş, Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bazı kurum amirleri, okul idarecileri ve aday öğretmenler katıldı.