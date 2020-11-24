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Ahlat'ta Öğretmenler Günü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.


Ahlat Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin bırakılmasıyla başlayarak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra aday öğretmenler adına Selçuklu İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Büşra Uysal bir konuşma yaptı. Ardından Milli Eğitim Müdürü Mutlu Özden tarafından yapılan günün anlama ve önemini belirten konuşma ile şiirlerin okunmasıyla tören devam etti.


Tören, 24 Kasım etkinlikleri kapsamında öğretmenler arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğretmenlere protokol tarafından ödüllerinin verilmesi ve şehit öğretmenler anısına karanfil bırakılmasıyla birlikte sona erdi.


Düzenlen törene Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

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