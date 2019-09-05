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Ahlat'ta öğretmenlere yönelik trafik eğitimi verildi

Bitlis’in Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik trafik eğitimi verildi.

Bitlis'in Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik trafik eğitimi verildi.


Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında Ahlat ilçe merkezi ve köylerinde görev yapan öğretmenlere yönelik Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda trafik eğitimi semineri verildi. Trafik eğitimi seminerinde, trafik bilincinin küçük yaştan itibaren oluşturulmasının gerekliliği önemi vurgulanırken, eğitime katılan öğretmenler ise aldıkları eğitimin çok faydalı olduğunu belirttiler.

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