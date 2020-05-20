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Ahlat'ta okutulan 2 bin 814 hatim Kadir Gecesi bağışlandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Ramazan Ayı ile birlikte Ahlat Kaymakamlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde korona virüs salgını ile diğer musibetlerin defi için okunan 2 bin 814 hatim Kadir Gecesi programında bağışlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ramazan Ayı ile birlikte Ahlat Kaymakamlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde korona virüs salgını ile diğer musibetlerin defi için okunan 2 bin 814 hatim Kadir Gecesi programında bağışlandı.


Korona virüs salgını nedeniyle camilerin kapalı olması nedeniyle Kadir Gecesi Ahlat İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Ulu Cami'de düzenlenen programla idrak edildi. Ahlat Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık ve ilçedeki görevli İmam Hatipler tarafından mevlitler okunarak dualar edildi. Ahlat Kaymakamlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde okunan 2 bin 814 hatimde Kadir Gecesi programının sonunda Ahlat Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık tarafından yapılan duanın ardından bağışlandı. Düzenlenen Kadir Gecesi ve hatim bağışlama programı Ahlat Kaymakamlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından da canlı yayın yapılarak ilçe halkına izletildi.

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