Ahlat'ta ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' semineri

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ticari araç şoförlerine yönelik ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında seminer verildi.

Ahlat Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevlileri ile Ahlat Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Abdurrahman Gazi Konferans Salonunda verilen seminerde; ilçede bulunan tüm ticarî taşıt sürücülerine trafik kurallarının yanı sıra 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki değişen maddeler ve yayalara ilk geçiş hakkının verilmesi ve yaya öncelikli trafik döneminin başlamasıyla ilgili hususlar anlatıldı. Fotoğraflı ve videolu slaytlı sunum halinde verilen seminerde, şoförlere kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları da izletildi.

Trafik polisleri ve jandarma görevlileri, İçişleri Bakanlığınca oluşturulan ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesini daha ileri aşamalara taşımak istediklerini ve bunun için Ahlat'ta bulunan ticari araç şoförleri ve Ahlat halkıyla topyekûn bir mücadele içine girmeye çalıştırdıklarını aktardılar. Seminerde, ayrıca Karayolları Trafik Kanunundaki değişiklikle birlikte yaya geçidinde yayalara öncelik vermeyen araç sürücülerine 488 lira ceza uygulanacağı ifade edildi.