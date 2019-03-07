İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahlat'ta Regaip Kandili kutlandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Regaip Kandili münasebetiyle yapılan programa vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Regaip Kandili münasebetiyle yapılan programa vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.


Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren camilere akın etti. Ahlat Ulu Cami'de akşam namazına müteakiben başlayan kandil programında Ulu Cami İmam Hatibi Orhan Toprak, müezzin kayım Cevat Işık ve Ahlat Müftü Vekili Seyithan Özdemir tarafından Mevlid-i Şerif ile Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra Ahlat Müftü Vekili Seyithan Özdemir gecenin faziletiyle ilgili sohbet yaptı. Müftü Vekili Seyithan Bozdemir'in dua okunmasından sonra yatsı namazı kılındı. Namaz sonunda vatandaşlar birbirlerinin kandilini kutlarken, Ahlat Belediyesi tarafından cami cemaatine lokum dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.