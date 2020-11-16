Ahlat'ta sıcak asfalt çalışması

Bitlis'in Ahlat Belediyesi tarafından mahalle ve sokak aralarında başlatılan yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, hava şartlarının müsaade ettiği kadar sıcak asfalt çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Başkan Çoban, tüm mahalle yollarında artık parke döşeme yerine sıcak asfalt çalışması yürütüldüğünü belirterek, “Şu an ilçemizde geniş kapsamlı bir yol çalışması belediyemiz tarafından yürütülmektedir. Tüm mahallelerimizde sıcak asfalt yapılıyor. Şu ana kadar yollar parke taşı yapılıyordu ama artık sıcak asfalt atılıyor. Ekiplerimiz tarafından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Hava şartları el verdikçe tüm mahallelerimizdeki eksiklikleri gidermeye çalışcağız. Alanımız gerçekten çok büyük. Nüfusumuzla orantısız bir alanla karşı karşıyayız. Ama dediğimiz gibi Ahlat sevdamızdır. Bu nedenle zevkle çalışıyoruz. Böyle olunca da üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yürütmeye gayret ediyoruz. Mevsim şartlarına göre çalışmalarımız hızla devam edecek. Önümüzdeki sezon çalışmalarımız yine devam edecek. Tabi mahalle ve sokaklarımızla birlikte büyük caddelerimizde de yenileme çalışmalarını ise Selçuklu Belediyesi ile hazırladığımız projelerimiz var. İnsanımızın rahatı için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Çalışan tüm ekibime ayrıca teşekkür ediyorum. Bu konuda desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'e teşekkür ederim” dedi.