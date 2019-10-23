Ahlat'ta şiddetli yağmur sele neden oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşanan şiddetli yağmur, sel ve taşkınlara neden oldu.

Yağış sonrası meydana gelen sel, Tunus Mahallesi ve Sahil Caddesi'nde tahribata yol açtı. Sel sonrası çalışmaları yerinde inceleyen Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, yaşanan afeti zamanında müdahale ve yoğun çalışmayla sorunsuz atlattıklarını söyledi. Başkan Çoban, “İlçemizde yoğun bir yağış ve arkasından bir tahribat yaşadık. Hamdolsun büyük ölçüde dere ıslahlarımızı gerçekleştirdiğimiz için asıl ana arterlerde hiçbir sıkıntımız olmadı. Zaman zaman karayollarının bulunduğu yerlerde dere ıslahlarının önlerini tıkayacak bazı sorunlar oluştu, bunlarda otomatikman bir takım tahribatlara vesile oldu. Karayolları ve belediyemiz ekipleri sabahın ilk saatlerinde itibaren alanda faaliyet yürüttü. Yaptığımız çalışmalarla oluşan taşkınları sıkıntısız atlattık, ama hasar gören işletmelerimiz var, bazı kanal ve yollarımız var. Bu tahribatlar içinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile gerekli çalışmaları yapıyoruz. Allah'ın izniyle bunların da gereğini yapacağız, ama ilçemiz ciddi bir afeti en ucuz şekilde atlatmış oldu. Bu bağlamda ekiplerimize teşekkür ediyorum. Gerek karayolları gerekse belediyemiz ekipleri üzerine ne düştüyse zamanında yerine getirerek işi tamamlamış oldu. Afet konusunda daha öncede gerçekleşen birkaç sıkıntı vardı. Bunların hepsini topladığımızda Ahlat hakikaten afeti ilgilendiren bu konuda ciddi bir takım sıkıntılar yaşamakla beraber afetle mücadelede de çok başarılı bir örnek sağladı. İlgili tüm kuruluşlarımızı ve personelimizi kutluyorum” dedi.

“2 milyon civarında zarar var”

Yaşanan taşkın ve sel afeti nedeniyle 2 milyon civarında bir zararın olduğunun altını çizen Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, “Yol ve kanallarla ilgili yaptığımız çalışmada takriben 2 milyon civarında bir zarar ve hasar tespitimiz var. Bunları da zaten afetle ilgili birimlerle paylaşacağız. Hem karayolları ağında hem de belediye yollarında bulunan tahribatı, ayrıca su kanalları, taşıyıcı kanallar olarak belirlediğimiz taşkın korumaları ihya etmek ve yeniden hayata geçirmek üzere inşallah faaliyetlerimize de en kısa sürede başlamış olacağız” diye konuştu.