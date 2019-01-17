Ahlat'ta ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde aynı anda çeşitli faaliyetlerle gerçekleştirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde de gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde aynı anda çeşitli faaliyetlerle gerçekleştirilen proje, Ahlat Gençlik Merkezinde de düzenlendi. Gençlik merkezindeki gençler ve öğrenciler, sosyal medyadan uzaklaşarak, zeka oyunları, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulundu. Hayata geçirilen proje kapsamında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez, sanal alemi bir kenara bırakıp birlik ve beraberlik ruhu içinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı sosyal meydana indiklerini söyledi. Gülmez, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ellerindeki telefonları ve tabletleri alıp onları kültüre, sanata ve spora yönlendiriyoruz. ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' sloganıyla 81 ilde gerçekleştirilen proje kapsamında gençlerimiz ve öğrencilerimiz merkezimizde buluştu ve zeka oyunları, halat çekme, ebru yapımı, halk oyunları, canlı müzik, badminton, basketbol, kort tenisi, matrak, voleybol, ayak futbolu, dart, ok atma, langırt masa tenisi gibi aktivitelerle güzel bir gün geçirdiler. Destek ve katkılarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden'e de teşekkür ediyorum” dedi.