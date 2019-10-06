Ahlat'ta “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yürüttüğü projeyle, gençlerin sosyal medya bağımlılığından uzak kalarak sportif ve kültürel etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniliyor. Bu kapsamda Ahlat Gençlik Merkezi tarafından Ahlat'ta tarihi ve kültürel alanlarda çevre temizliği ve bisiklet turu gerçekleştirildi.

Yapılan etkinlikler hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez, sanal alemi bir kenara bırakıp birlik ve beraberlik ruhu içinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı sosyal meydana indiklerini söyledi. Gülmez, “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi kapsamında sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla gençlerimizle Ahlat Doğa Kulübü katılımcılarıyla birlikte Ahlat ilçemizin tarihi ve kültürel alanlarında hem ‘Temiz Çevre, Temiz Toplum' sloganıyla çevre temizliği yaptık hem de sağlıklı bir yaşam için bisiklet turumuzu gerçekleştirdik” dedi.

Gülmez, bu tür etkinlikleri sıklıkla yapacaklarını sözlerine ekledi.