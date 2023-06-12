Ahlat'ta sulama kanalları temizleniyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, çiftçilerin tarım arazilerinde su sıkıntısı yaşamaması ve tarımsal faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi için sulama kanallarının temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Ahlat Sulama Birliği'nin talebi neticesinde Nazik Gölü sulama suyu ağında bulunan tarımsal sulama kanallarında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından temizlik çalışmaları başlatıldı. Çalışma çerçevesinde tarımsal sulama kanallarında su akışına engel olan toprak birikintisi, otlar ve ağaç dalları temizleniyor. Ahlat Sulama Birliği Başkanı Sait Çeker, çiftçilerin sorunsuz bir sulama dönemi geçirmesi için ilçede çalışma yürüttüklerini belirterek, “Talebimiz neticesinde Devlet Su İşleri tarafından Nazik Gölü'nden sulaması yapılan tarım arazilerine giden sulama kanallarında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yaptık. Çiftçilerimizden ricamız; dünyada, ülkemizde ve bölgemizde oluşan kuraklık göz önünde bulundurularak buna göre hareket edilmesi ve su sıkıntısı yaşanmaması için tasarruflu ve şuurlu sulama yapmalarıdır” dedi.