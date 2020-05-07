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Ahlat'ta Süper Ay kartpostallık görüntü oluşturdu

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen ’Süper Ay’ Bitlis’in Ahlat ilçesinde de net bir şekilde görüntülendi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay' Bitlis'in Ahlat ilçesinde de net bir şekilde görüntülendi.


Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay gökyüzünde akşam saatlerinde doyumsuz bir manzara oluşturdu. Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu güzel görüntü ilçe halkı tarafından da cep telefonu ile görüntülendi.

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