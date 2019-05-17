Ahlat'ta TOKİ çekilişi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılacak olan 159 konut için Noter huzurunda çekiliş gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan 50 bin konutluk proje kapsamında Ahlat'taki 159 adet konut için çekiliş yapıldı. İlçedeki bir alışveriş merkezinin konferans salonunda yapılan kura çekilişi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, “Şu hayırlı iş için sizlerle birlikte olmanın şansını yakaladık. TOKİ Şube Müdürüm, Noter ve burada bulunan bütün misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, Ahlat'taki yatırımların her biri çok ciddi bir emeğin neticesidir. Uzun zaman mesai harcadığımız bir konuydu. Bu program TOKİ'nin, ama birebir bizim projemizdir de diyebiliriz. Bize ait bir projede ortaya çıktı. Çünkü Ahlat'taki bu ihtiyacı biliyorduk. Birde bir dönem dikey yapılaşmanın yanında aslında yatay yapılaşmanın da çok olumlu netice doğurabileceğinin ispatı için böyle bir projenin üzerinde yürüyorduk. Projemiz 150 konut değildi. İhaleye çıktığımız 159 tanedir. Bununda çok sevindirici bir tarafı 2+1'ler kim müracaat etmişse hepsine nasip olmuş. 3+1'lerde de takriben 110 müracaat var. 87 tane konut var. Yani bu aslında yüzde 80'lere varan bir cevabı karşılama, ihtiyaca cevap verme şansını doğurmuş. Bunlara baktığımız da değerli arkadaşlar sözümüzdeyiz TOKİ'nin kurtuluşu yok, 400 dediysek 400 yaptıracağız, hiç şüpheniz olmasın. Biz ilk etabımızı Allah nasip ederse 159'la başlatalım, çünkü örnek bir projedir. Selçuklu mimarisinde hazırladığımız bir proje. Evvela projemizde ilk etapta yüzde 100 taş kaplamaydı, onu daha sonra maliyetler açısından vatandaşımızı düşünerek de düşürmek yoluna gittik, revize ettik. Şimdi proje aslında tamda bizim istediğimiz gibi bir lokasyon üzerinden taşı uygulamayla devam ettirdiğimiz bir proje. TOKİ'nin de burada kendini ispat edeceği bir proje, Ahlat'a yakışan bir proje. Bunun içinde TOKİ'nin başta teknik ekibi, başkanı olmak üzere bütün yetkililerine hem selamlarımızı iletiyorum, hem de teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından noter huzurunda yapılan kura çekilişini vatandaşlar heyecanla takip etti.

Kura çekilişiyle birlikte ilçede yapılacak olan 159 konutun hak sahipleri belirlendi.

Çekilişin ardından gazetecilere açıklama yapan TOKİ Şube Müdürlerinden Bülent Şerefoğlu, "Bugün Ahlat ilçemizde yapılması planlanan 159 konutun sahiplerini belirledik. 72 tane 2+1, 87 tane 3+1 konut tipimiz vardı. 2+1 konutlara 72 müracaat olduğu için herkes hak sahibi oldu. 3+1 konutlarda ise 87 konut için 110 başvuru yapıldı. Müracaat eden engelli ve emekli vatandaşlarımızın hepsi hak sahibi oldu. Geriye kalan konutları ise noter huzurunda yapılan kurayla belirledik" dedi.

Kurada engelli kategorisinde ismi çıkan vatandaşlardan Yunus Karakaplan da, “Ahlat'ta TOKİ tarafından yapılacak olan engelli grubundaki gruba yazıldım ve evim çıktı. Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve TOKİ Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Burada çekilişe katılan herkese teşekkür ediyoruz. TOKİ sayesinde ev sahibi olacağım, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.