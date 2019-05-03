Ahlat'ta TÜBİTAK Bilim Fuarı

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Ortaokulu tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli ‘Bilim Fuarı' açıldı.

Düzenlenen fuarın açılışını Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve davetliler yaptı. Açılıştan sonra Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve beraberindekiler, sergilenen projeleri inceleyerek öğrenci ve danışman öğretmenlerden bilgi aldılar. Öğrenciler ve danışman öğretmenleri tarafından fen bilimleri, matematik, tarih, dil ve edebiyat, sosyal bilimler, din kültürü ve değerler eğitimi alanından hazırlanan toplam 26 proje sergilendi. 8 danışman ve rehber öğretmen ile 50 öğrencinin hazırladığı projeler, davetliler tarafından büyük beğeni topladı.