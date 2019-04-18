Ahlat'ta Turizm Haftası kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 'Turizm Haftası' düzenlenen programla kutlandı.

Ergezen İlkokulu tarafından Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından, Ahlat'ın tanıtım sunumu izletildi. Daha sonra okul öğrencilerinden oluşan küçük rehberler, Ahlat'taki tarihi yapıları slayt eşliğinde anlattı.

Program 'Misafirimiz Var' adlı kısa oyun ve Ahlat hakkında yapılan anket sonuçlarının değerlendirilmesiyle devam etti. Öğrencilerden oluşan koronun seslendirdiği bir birinden güzel türkülerle etkinlik sona erdi. Program sonunda ise öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisi gezilerek, toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Düzenlenen kutlama programına Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.