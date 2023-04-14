Ahlat'ta üretilen tekstil ürünleri yurt dışı pazarına açılıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde üretilen tekstil ürünleri, uluslararası satış ağına sahip yabancı bir firma aracılığıyla yurt dışı pazarına açılıyor.

Ahlat ilçesinde son yıllarda açılan tekstil atölyeleri istihdama büyük katkı sağlarken, üretilen ürünlerin internet üzerinde büyük bir firma aracılığıyla dünya pazarına açılması için çalışmalara başlandı. Bu çerçevede ilçeye gelen dünyaca ünlü bir satış sitesinin tanıtım personelleri, ilçede entegre bir tekstil firmasında tanıtım çekimleri yaptı. Yapılan tanıtım çekimleri ve ürünler şirketin geniş bir ağa sahip olan internet sitesi üzerinden yayınlanarak satışları gerçekleştirilecek.

Firmanın tanıtım ekibinden olan Mahmoud Gaballah, “İyi markaları ve iyi üretim yerlerini tanıtıyoruz. O yüzden buraya geldik. İlk defa Ahlat'tayız ve böyle bir projede yer alıyoruz. Buradaki tekstil firmasındaki üretim faaliyetlerini çektik. Burada yapılan ürünleri tanıtmak için geldik. Şehri çok beğendik. Üretim yeri tüm detayları düşünülmüş ve kaliteli ürünler yapıyor” dedi.

Tanıtım çekimleri yapılan tekstil fabrikası üretim müdürü Fikret Gündoğan da, “Yaklaşık 2 yıldır Ahlat'ta firmamızı kurduktan sonra ürünlerimizi ihraç ederek hem Türkiye pazarında hem de yurt dışı pazarında satılmaktaydı. Ürünlerimiz uluslararası firmaların dikkatini çekti ve bu firmalardan bizlere teklifler geldi. Nihayetinde de dünya pazarında çok etkili bir firma ile irtibat kurduk ve temsilcilerini Ahlat'a getirdik. Firma temsilcileri gelip tekstil fabrikamızı gezdiler, incelemelerde bulundular ve çekimler yaptılar. İnşallah bundan sonra Ahlat'ta üretilen ürünler dünya pazarında görünmeye başlayacaktır. Bu hem Ahlat açısından hem de bizler açısından önemlidir” diye konuştu.