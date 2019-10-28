Ahlat'ta uyuşturucunun zararları tiyatro oyunuyla anlatıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde uyuşturucu ile mücadele ve zararlarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında "HAMR" adlı tiyatro gösterisi Bitlis Valiliği ve Ahlat Kaymakamlığının da katkılarıyla ilçedeki lise öğrencilerine yönelik sahnelendi. Uyuşturucu bağımlısı gençlerin öldükten sonra yaşadıkları pişmanlığı anlatan tek perdelik oyun, izleyenlerden büyük beğeni ve alkış topladı.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen tiyatro oyunuyla ilgili açıklama yapan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutma adına çok gerçekçi bir oyunun sahnelendiğini belirterek, “İlçemizdeki lise öğrencilerine yönelik düzenlenen tiyatro oyunun gerçekleşmesine olanak sağlayan Bitlis Valimize ve ilçe kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Tiyatro gösterisini Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden'in yanı sıra bazı kurum amirleri de izledi.