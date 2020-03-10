Ahlat'ta uyuşturucuyla mücadele semineri

Bitlis'in Ahlat ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında seminer düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Ahlat'ta “Narkorehber” seminerleri düzenleniyor. Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen seminer, Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları İbrahim Tankoş ve Caner Aydilek tarafından verildi.

Madde kullanımının zararları ve toplumun uyuşturucu ile mücadelede etkinliğinin artırılmasının amaçlandığı seminer, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Seminere Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Melek Ölmez, Ahlat İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Nihat Akşen, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Öztürken, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.