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Ahlat'ta Vefa Sosyal Destek Komisyonu toplantısı düzenlendi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Vefa Sosyal Destek Komisyonu toplantısı düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Vefa Sosyal Destek Komisyonu toplantısı düzenlendi.


Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı. Korona virüs ile ilgili ilçede yürütülen çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda değerlendirilme yapılarak ilçenin durumu gözden geçirildi. Toplantıda ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları da görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.

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