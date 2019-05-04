Ahlat'ta yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün geceden itibaren etkisini aralıklarla sürdüren yağmur yağışı, Çarho mesire alanı, şehir şebekesi içme suyu hattı ve 1071 Malazgirt Zaferi kutlama alanını sular altında bıraktı.

Ahlat'ta dün geceden bu yana aralıklarla yağan yağmur sonrası ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Çarho deresi taştı. Derenin taşması sonucu Çarho mevkisinde bulunan 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapıldığı alan su altında kalırken, şehrin tamamına içme suyu sağlayan şebekelerde tahribata yol açtı.

Sel suları altında kalan alanlarda incelemelerde bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yağışlardan kaynaklı oluşan sıkıntılara değindi. Çoban, “Bölgemizde son yağışların getirmiş olduğu ciddi bir sıkıntı var. Yağışlar, Çarho bölgemizde; içme suyu şebekemize ve ayrıca burada bulunan 1071 festival alanımıza yüksek derecede bir zarar verdi. Şimdide bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Çalışmalar bittikten sonra asıl maddi hasarın boyutunu tespit etmiş olacağız. Ama şimdiki hacme bakılırsa burada takriben 4-5 milyon TL'lik bir hasarın varlığını görüyoruz” dedi.

Konuyu daha önce yetkili kurumlara bildirdiklerini dile getiren Çoban, “Şimdi el birliği ile neler yapabileceğimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Gerek yeniden köprülerin inşası, gerekse dere ıslahı ve buradaki çevreye verilmiş olan zarar, motor pompalarına verilmiş olan zararın tamamen nasıl karşılanacağı noktasında bir çalışma yürüteceğiz. İnşallah en kısa zamanda bu çalışmayı hayata geçireceğiz. Şuan da içme suyunu ara ara verilmesinden dolayı bir sıkıntı yaşayacağız. Ama en önemlisi içme suyunun dere yatağından dolayı etkilenme meselesidir ki su durulmadan da şehir şebekesini devreye sokmamız mümkün olmaz. Onun için bu süreci hep birlikte el birliğiyle yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı ilçede, belediye ekipleri de şehrin su ihtiyacının aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.