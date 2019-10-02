İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahlat'ta “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” uygulaması

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde de program düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde de program düzenlendi.


Ahlat'ın Selçuklu Caddesi'nden uygulamaya katılan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat; kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerle birlikte yaya geçitlerinde sürücüleri bilgilendirdi. Kontroller sırasında araç sürücüleriyle sohbet eden ve kuralları hatırlatan Kaymakam Erat, sürücülere broşür dağıttı.


Düzenlenen programa Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül, İl Genel Meclis Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası ve bazı kurum amirleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.