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Ahlat'ta ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği

İçişleri Bakanlığının ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkinlik düzenlendi.


İlçenin Selçuklu Çarşısı girişinde bulunan yaya geçidinde ellerinde bayraklarla yaya geçidinden geçen öğrenciler, ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' dedi. Gerçekleştirilen etkinliğe Ahlat Kaymakamlı Fikret Dağ, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar'da katılım sağladı. Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, öğrencilerle birlikte araç sürücülerine broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

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