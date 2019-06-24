Ahlat'ta yaz spor okulları kayıtları başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ‘Yaz Spor Okulları' kayıtları başladı.

Ahlat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, yaz spor okullarına tüm gençleri beklediklerini söyledi. Ak, “Basketbol, voleybol, badminton, masa tenisi, tekvando, kickboks, satranç, atletizm, güreş ve jimnastik dallarında 29 Haziran tarihinde başlayacak olan yaz spor okullarına kayıtlarımız başlamıştır. Tüm okul çağındaki gençlerimizi Ahlat Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bekliyoruz” dedi.