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Ahlat'ta ‘Yeni Ay' hayran bıraktı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde görülen Ay’ın ’Yeni Ay’ evresi, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde görülen Ay'ın 'Yeni Ay' evresi, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.


Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası beliren Yeni Ay ilerleyen saatlerde gökyüzünün kararmasıyla daha belirginleşti. Yeni Ay'ın gökyüzünde oluşturduğu görüntü hayranlık uyandırırken fotoğraf tutkunları da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı. Ay'ın 10 Eylül tarihinde dolunay haline gelerek daha parlak ve belirgin olacağını belirten fotoğrafçılar o günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.

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