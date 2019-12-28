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Ahlat'ta Yoğun Kar Yağışı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.


Havanın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ahlat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar olurken, Ahlat Belediyesi şehir merkezi ve mahallelerde, karayolları da ana yollarda kar temizleme çalışması başlattı. Ahlatlı vatandaşlar Adnan Nacaroğlu sabah güzel bir kar yağışıyla uyandıklarını belirterek, “Kar örtüsü her tarafı bembeyaz sarmış. Kar bir berekettir bu memleketin güzelliğidir. Karlı havada gezmek bir başka güzelliktir ama karında soğuğu hepsinden tatlıdır” dedi.


Bir diğer vatandaş Atakan Olcay'da, “Sabah uyandığımızda karın yağdığını gördük. Her taraf beyaza bürünmüş. 4-5 ay boyunca karla mücadelemiz devam edecek. Ahlat'a yakışır beklediğimiz bir kardı daha doğrusu. Bütün halkımız karın yağmasını sevinçle izliyor” diye konuştu.

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