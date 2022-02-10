Ahlat'ta yoğun kar yağışı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 26 köy yolu ulaşıma kapandı. Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye başladı. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, ilçeye bağlı 26 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Sabah karla uyanan vatandaşlar, yağışı sevinçle karşıladıklarını belirtti. İlçedeki vatandaşlardan Emre Gülçiçek, “Sabah saatlerinde kalktık iş yerimizi açtık. Bu sene kar çok. Çiftçilerimize de iyi olacak tarım ürünlerinden dolayı. Geçen seneye göre daha iyi bir kar var. İnşallah daha çok yağar” dedi.

Esnaf Mustafa İlkbahar da, “Yine kar yağıyor. Güzel bir kar yağışıyla güne başladık. Bu sene oldukça güzel kar yağışı var. Yağması bizler için iyidir, çiftçiler için iyidir, güzeldir. Bereketi boldur. Allah hiçbir zaman esirgemedi, bu senede esirgemiyor. İnşallah yağmaya devam eder” diye konuştu.

Öte tandan, belediye ekipleri de merkezdeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.