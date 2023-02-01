Ahlat'ta yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

İlçede 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili olurken, belediye ekipleri de merkezdeki cadde ve sokaklarda temizleme çalışmasını sürdürüyor. Çarşı merkezinde esnaf iş yerinin önünde biriken karı temizlerken, bazı araçların karlara gömülü kaldığı görülüyor.

Esnaf Koray Akkaya, güzel bir güne kar yağışıyla uyandıklarını söyleyerek, “3 gündür aralıksız durmadan yağıyor. Sabah uyandık iş yerlerimizin önünü, araçlarımızın üzerini temizledik. Çok şükür 3 gündür bayağı kar yağdı. Bekliyorduk zaten kar yağmasını, geç geldi ama güzel oldu” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin verilerine göre kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacağı bildirildi.