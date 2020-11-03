Ahlat'ta yüzde 50 hibe destekle elma bahçeleri kurulacak

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından finanse edilen 4 milyon TL'lik meyvecilik destek projesi ile yüzde 50 hibeli elma bahçeleri kurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca finanse edilen Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Ahlat Kaymakamlığı arasında yapılan protokolle birlikte ilçede meyve bahçelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ahlat Halk Eğitimi Merkezinde Ahlatlı çiftçilerle yapılan bilgilendirme toplantısına katılarak açılış konuşmasını yapan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, projenin önemine değinerek, “Sizlerin yapacağı proje ile ciddi manada istihdam ve üretim oluşuyor. Hem kendinize ve çevrenize hem de Devlete ve millete hizmet sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu çalışmayı yapmanızı canı gönülden istiyoruz. Daha sonrasında ise birlik oluşturabilirseniz gübre alımlarında ve hasad sonrasında toptan satışlarının daha kolay olacağını düşünüyoruz. Teknik destek konusunda her zaman yanınızdayız. İnşallah yapacağınız işler hayırlı, bereketli ve vatana millete katkılı olur" dedi.

Daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ile Kaymakamlık Proje Ofisi Sorumlusu Necati Aktekin tarafından çiftçilere bilgilendirme yapıldı. Toplantı karşılıklı görüş alışverişi ve soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.