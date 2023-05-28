Ahlat'taki Ahıska Türkleri oylarını kullandı

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy kullandı.

2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'nın savaş bölgesinden Türkiye'ye getirilip Ahlat'a yerleştirilen Ahıska Türkleri de vatandaşlık görevlerini yaparak Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. İlçenin Tunus Mahallesi'nde bulunan Abdurrahman Gazi İlkokuluna seçmen kağıtları ile oy kullanmaya gelen Ahıska Türkleri, öz vatanları olan Türkiye'de ikinci kez oy kullanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Oy kullanan Ahıska Türklerinden Mukaddin Osmanlı, “Geldik oyumuzu kullandık. Vatanımızdayız, vatan oyu kullanmaya geldik, hayırlı olsun” dedi.

Ahıska Türkü Yusuf Osmanlı da, “Hayırlısıyla geldik vatanımıza Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci oyumuzu kullanıyoruz. Allah vatanımıza, devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Zeynep Cafer isimli Ahıska Türkü ise öz vatanları olan Türkiye'de ikinci kez oy kullandıklarını belirterek, hayırlı uğurlu olmasını diledi.